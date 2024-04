O Sporting pode ser campeão na próxima jornada (32), mas só no sofá porque joga antes do Benfica.

Os leões têm agora cinco pontos de vantagem sobre as águias (81-76).

A equipa de Alvalade pode ser campeã no domingo se vencer o Portimonense no sábado e se o Benfica não derrotar o Famalicão no domingo.

Se o Sporting não ganhar ao Portimonense, o título fica adiado, pelo menos, mais uma jornada.