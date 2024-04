Rúben Amorim. FC Porto é “jogo mais difícil do campeonato”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que a partida contra o FC Porto “vai ser o jogo mais difícil do campeonato”. Já Gyokeres está em dúvida.

“Sabemos o clube que é, sabemos do seu treinador, o orgulho que tem juntamente com os jogadores. Não estão na luta pelo título, nós estamos e queremos ganhar, temos de fazer pelo menos seis pontos. É fazê-los rapidamente, o foco é esse".

Diferença entre as duas equipas

"Não acho. Vivemos um bocadinho isto o ano passado, acho que jogámos melhor o ano passado do que na primeira época em que fomos campeões, mas com o desenrolar dos acontecimentos começamos a criar um fosso, para equipas que estão habituadas a vencer é muito mais difícil dar a volta. Acho que a classificação não espelha a qualidade das equipas nem de perto nem de longe".

O que esperar do FC Porto

“FC Porto poderá mudar um bocadinho as caraterísticas, poderá entrar o Taremi, poderá entra o Baró, o Zaidu é diferente do Wendell, que tem outra diferença no último terço. O Francisco Conceição melhorou muito a equipa, tornou-a mais forte e agressiva. É uma equipa diferente, o contexto é diferente, quando jogámos aqui acho que tínhamos os mesmos pontos. Agora há um momento de incerteza no FC Porto, aqui houve a asneira do treinador, acho que vai ser um bom fim-de-semana".

As baixas

“O Matheus Reis não está apto, o Adán não está apto e o Viktor [Gyokeres] vai ser convocado mas ainda está em dúvida, está com um pequeno problema".

A partida está marcada para domingo, às 20h30.