Tal como há 50 anos, Carlos Pereira espera que “Sporting seja campeão e faça a dobradinha”

50 anos depois de os militares terem saído à rua no 25 de Abril, a história desportiva pode repetir-se. Carlos Pereira, antigo jogador do Sporting, falou a Bola Branca.

“Pode acontecer o que aconteceu na altura. Fomos campeões nacionais na altura e ganhámos a Taça de Portugal, o Yazalde foi bota de ouro e agora também, da forma como a equipa se está a comportar, espera-se que o Sporting seja campeão e faça a dobradinha”, referiu.

Carlos Pereira, mais tarde treinador, jogava na equipa que passou a Revolução dos Cravos na fronteira das Alemanhas, depois de perder com o Magdeburg para a Taça das Taças.

“Estávamos a ouvir as notícias no autocarro e ouvimos que tinha ouvido um golpe de estado em Portugal. Na altura tínhamos perdido a eliminatória e estávamos psicologicamente em baixo e não ligámos ao assunto”, referiu.

Mas, mais rapidamente do que a viagem, a preocupação instalou-se na comitiva.

Já em Portugal e deposto o regime, pouco mudou no futebol. “Continuámos a fazer a nossa vida normal, embora com um regime diferente, mas não colidia com o futebol, nem o futebol com a política”, acrescentou.

De recordar que, 50 anos depois, o Sporting está novamente perto de vencer o campeonato e na final da Taça de Portugal.