"Convencido que Amorim vai dizer que fica". O outro abril feliz de Eduardo Barroso

"Não me passa pela cabeça não ser campeão este ano". Quem o diz é Eduardo Barroso, antigo presidente da Assembleia-Geral do Sporting e conhecido (fervoroso) adepto dos leões.

Em declarações a Bola Branca, Barroso mostra-se confiante já em relação ao clássico de domingo com o FC Porto, bem como em relação à manutenção do atual treinador em Alvalade.

"Estou convencido que no sábado vamos ouvir o Rúben [Amorim] dizer que fica no Sporting, explicando também a viagem a Inglaterra, que não terá sido no melhor timing, mas é normal", argumenta.

Eduardo Barsso sublinha, ainda assim, as dificuldades da próxima jornada, na visita ao FC Porto.

"Jogar no Dragão é sempre muito difícil. O Porto é sempre favorito contra o Sporting no Dragão, como o Sporting o é em casa contra qualquer equipa. Felizmente não dependemos disso para ser campeões. Isso, sim, seria dramático", sustenta.

O antigo dirigente sportinguista recorda ainda o título do Sporting no ano da revolução, em 1974.



"Tempos depois [da data da revolução], fui ao Barreiro ver o Sporting ser campeão. Alegria que agora se repete", recorda a terminar.