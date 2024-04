O que é preciso acontecer para o Sporting ser campeão no Dragão?

Está aberta a época das contas, das matemáticas e dos "ses". O Sporting pode ser campeão já na próxima jornada, na casa do FC Porto, mas é um cenário que implica que vários resultados se alinhem.

Com o triunfo frente ao Vitória de Guimarães, por 3-0, o Sporting ficou a seis pontos do título de campeão. Tem, à condição, mais 10 do que o Benfica, que joga apenas esta noite, no Algarve, contra o Farense.

E só mesmo o Benfica pode entregar o título ao Sporting no Dragão. Se as águias perderam o jogo em Faro ou na Luz contra o SC Braga no próximo sábado - isto porque o clássico é apenas no domingo -, o Sporting fica a uma vitória no Dragão de se sagrar campeão nacional.

Um empate nos dois jogos também deixa os leões à distância de um triunfo contra o FC Porto para fechar o título.

Exista ainda uma quarta possibilidade. O Sporting pode até ser campeão no hotel, no sábado, mas, para isso acontecer, o Benfica teria de perder os próximos dois jogos. Nesse cenário, Sporting entra em campo no Dragão já com o título confirmado.

Questionado com os cenários possíveis no final do jogo frente ao Vitória, Amorim está pouco interessado no sítio do festejo.

"Pode ser no hotel, onde for. É cada vez mais difícil perdermos este título. Não sabemos quando podemos festejar o título. O mais cedo possível era a melhor solução para mim. Se pudesse ser amanhã, eu ficaria bem", afirmou.

O Sporting de Rúben Amorim, curiosamente, já viu um título ser conquistado no Estádio do Dragão pelo FC Porto. O técnico tinha acabado de chegar ao Sporting, em 2019/2020, quando o Porto fechou as contas do título frente aos leões.

No final desse encontro e ainda no início de uma jornada que já viu o Sporting sagrar-se campeão em 2021, Rúben Amorim afirmou que "aquilo que o FC Porto está a viver hoje é o que queremos viver. Temos de alimentar-nos disso".

E isso pode acontecer já no clássico no próximo domingo. O jogo está marcado para as 20h30 do dia 28 de abril, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.