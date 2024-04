Jaime Marta Soares. "Nico Gonzalez não está bem, ou tem que mudar de profissão"

O que vai na cabeça do médio portista Nico Gonzalez só o próprio saberá explicar, mas Jaime Marta Soares tem dificuldade em encontrar um mínimo de racionalidade nas palavras do jogador espanhol após a vitória tangencial do Porto sobre o Casa Pia. “O Porto é melhor que o Sporting”, disse Nico, sem olhar aos 18 pontos que o separam do líder do campeonato, a quatro jornadas do fim da época.

“Se calhar é algum problema, não está bem psiquicamente e psicologicamente. Às vezes as pessoas atravessam esses momentos e depois dizem coisas que não têm sustentação. Só pode ser um mau momento da vida do jogador. Ou então que mude de profissão, porque, se ele faz a interpretação do futebol dessa maneira, está um bocado fora do contexto real do que é o futebol”, conclui o ex-presidente da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares.

A festa do segundo título em quatro anos pode acontecer no clássico no Dragão, daqui a poucos dias. Apesar de confiar que este campeonato já não escapa ao Sporting, Jaime Marta Soares recomenda prudência e ambição frente ao Porto, ainda que um empate também possa dar tranquilidade para os derradeiras jornadas.

“Acho que sim, mas prefiro que o Sporting vá ao Dragão ganhar e isso está ao alcance da equipa. Há confiança, não há sobranceria, há um compromisso coletivo que é um garante para estarmos o mais descansados possível. Acredito que o Sporting já não vai falhar esta vitória no campeonato, mas, como costuma dizer o povo, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém”

Os 5-0 com que o Porto brindou o rival Benfica não perturbam o antigo dirigente leonino. “Cada jogo é um jogo e não vamos comparar. Bem, o futebol é assim, uma caixinha de surpresas, mas não vejo neste momento um cenário em que seja possível o Porto ganhar, quanto mais dar uma goleada”.

Ninguém cá dentro, capaz de suceder a Ruben Amorim.

Nesta entrevista a Bola Branca, Jaime Marta Soares diz não identificar no plano interno um treinador capaz de se assumir no Sporting com a dimensão com que o fez Rúben Amorim. “Temos bons treinadores, mas não vejo nenhum que fosse capaz de pegar de estaca como pegou Rúben Amorim, sendo capaz de continuar esta onda de êxito que hoje é avassaladora no Sporting”.

Daí que o ex-dirigente defenda que Frederico Varandas deve fazer um esforço para assegurar a continuidade do treinador. “Faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que Rúben Amorim continuasse. É um projeto que pode ter garantia de sucesso durante muitos anos com o Rúben Amorim e que, sem ele, pode desmoronar de um momento para o outro”, adverte.

Jaime Marta Soares não se perde de amores por Frederico Varandas, a quem já apelidou de “falso humilde”. Com mais um título a caminho de Alvalade, o ex-presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting considera que “o maior mérito é desportivo”. Frederico Varandas tem mérito, sim, mas porque soube emendar a mão e reconhecer que não estava a ir por bons caminhos.

“Inicialmente havia um certo desconhecimento, algum deslumbramento pelo lugar que se ocupava e não estava a bater a bota com a perdigota, como diz o povo. Há mérito da parte administrativa, que soube equilibrar-se e adaptar-se à dinâmica do Rúben Amorim e de um indivíduo que está na sombra, Hugo Viana, que têm feito um trabalho sensacional”, remata.