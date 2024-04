Rúben Amorim admite ansiedade, mas "é uma ansiedade boa"

O treinador do Sporting, Rúbem Amorim, reconhece que a equipa sente, neste momento, alguma ansiedade, mas classifica-a como "positiva"

"Sinto o grupo bastante calmo, tranquilo e focado naquilo que tem a fazer. Já toda a gente tem a experiência deste momento. É uma ansiedade boa. Se não a tivéssemos, era sinal que já estávamos a pensar mais à frente. É uma ansiedade boa, que temos sabido controlar e mantendo a nossa qualidade de jogo. Estamos preparados para mais um dia de ansiedade", disse o treinador sportinguista, este sábado, na antevisão jogo de domingo, em Alvalade, frente ao Vitória.

O Sporting não perdeu pontos em Alvalade, esta temporada e Amorim não deixa de dar mérito ao público: “Em todos os campeonatos é preciso ganhar em casa e fora, ter um grande número de pontos e perder poucos pontos para ganhar títulos. Acho que o nosso público ajudou-nos muito. Em momento muitos difíceis em outros anos era difícil lidar com golo sofrido, oportunidade do adversário. Foi assim no ano passado, também pelo contexto. Este ano nos momentos certos Alvalade foi muito forte e levou-nos para a vitória. Espero mais do mesmo."

"Vocês veem, quando há um jogo em Alvalade ,o ambiente, o barulho, a forma como nos apoiam, quando sofremos um golo, vamos buscar a bola e está toda a gente a bater palmas. Criou-se uma dinâmica muito positiva, que diria que foi o 12.º jogador e torna a vida muito mais difícil para os adversários", acrescentou.

Sobre a questão específica do título, Rúbem Amorim disse sentir-se "desconfortável" por lhe pedirem para "falar de uma coisa que parece que está garantida".

"O que poderei dizer no fim é que certamente terá sentimentos diferentes. Mas quando acontecer, aí explicarei o sentimento e o que eu acho de cada um dos títulos. Ainda não aconteceu. Claramente, ainda podemos perder o campeonato, queremos muito ganhá-lo e para isso temos de vencer o Vitória amanhã", rematou.



O Sporting revece o Vitória SC às 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol do Aveiro.