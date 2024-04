"Sporting tem de vencer para ir mais descansado ao Dragão": João Alves, o "favoritíssimo" e a única saída para o Vitória

Leões e conquistadores chegam a Alvalade com estados de alma distintos. O Sporting vai surfando a onda, cada vez mais perto da costa do título. O Vitória SC, cabisbaixo pelo rasgar do bilhete para o Jamor, ainda sonha com o quarto lugar. São os ingredientes perfeitos de um "grande jogo de futebol" para João Alves, que vestiu as duas camisolas entre 2005 e 2012.

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio, hoje com 43 anos, escusa-se a escolher por quem penderá nesta 30.ª jornada, mas não se coíbe na hora de escolher um favorito.

"Já que não podem ganhar as duas equipas, que ganhe a melhor. O Sporting é favoritíssimo neste jogo, mas vai enfrentar uma equipa que tem realizado boas exibições. Perspetiva-se um bom jogo de futebol este fim-de-semana", prevê.

Com duas épocas de leão ao peito no currículo e uma Taça de Portugal para mostrar, João Alves considera a partida "importantíssima" para um clássico menos atribulado na próxima ronda.

"Tem que vencer para ir mais descansado ao Dragão. Vencendo este jogo, o Sporting não vai deixar fugir o título", atira o antigo centrocampista.

Com mais de centena e meia de jogos com a camisola do Vitória SC, João Alves lembra que não há outro caminho que não o do chavão habitual no futebol. Até porque, levantando a cabeça depois da semifinal da Taça, o quarto lugar está a escassos 2 pontos.

"O Vitória sabe que não pode olhar para o jogo que passou. Foi eliminado, ponto final. Sabe que só vencendo pode ter alento de chegar ao tão ambicionado quarto lugar", lembra o ex-conquistador que sublinha que na penúltima jornada há dérbi do Minho na Cidade Berço.

O Sporting-Vitória SC, referente à 30.ª jornada do campeonato, está agendado para este domingo, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.