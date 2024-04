Soares Franco e a continuidade de Amorim: "Quando o clube descobre o seu treinador e o projeto, deve perseguir isso"

O ex-presidente do Sporting Filipe Soares Franco fez de Paulo Bento o seu Alex Ferguson, quando presidiu o Sporting entre 2005 e 2009. Agora, o adepto, em declarações a Bola Branca, vê Rúben Amorim como o "elo de ligação" de um projeto de sempre defendeu e torce para a continuidade do treinador, com ou sem título conquistado.

"Quando o clube descobre o seu treinador e o seu elo de contacto com um projeto, nunca deve deixar de perseguir esse projeto. Se ele [Rúben Amorim] puder continuar e tivermos condições para continuar, bem haja", afirma o antigo dirigente.

Quando Soares Franco assumiu a presidência, os leões conseguiram quatro segundos lugares consecutivos sob os comandos de Paulo Bento. A seca de títulos nacionais terminou há três anos e o Sporting está "num bom caminho".

"Um projeto tem o seu timing de implementação. Acho que o Sporting está num ótimo caminho. Se consegue implementar o projeto, depende das situações do momento", entende Filipe Soares Franco.

O antigo presidente verde e branco adianta ainda a Bola Branca que está "confiante" na conquista do título, mas prefere "esperar até ao momento da conquista" para lançar foguetes.

Ainda assim, pela cabeça de Soares Franco já passa a próxima temporada e saber quem fica, ou não.

"Esta época tem corrido bem. O Sporting tem uma boa equipa e um bom treinador. Para o ano logo se vê. É preciso saber como acaba a época e que ativos estarão disponíveis", admite, ainda que sublinhe que "há esperança".