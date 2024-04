"Jogo importantíssimo para arrumar as coisas": José Eduardo, o Sporting e uma "vitamina extraordinária"

As contas do título podem ficar "arrumadas", em caso de vitória do Sporting no acerto do calendário. É no que acredita José Eduardo, antigo defesa de leões e famalicenses, em entrevista a Bola Branca, sem esconder que o coração não está dividido.

"Fico sempre de sorriso nos lábios quando vejo uma vitória do Famalicão, mas neste jogo peço desculpa, porque sou do Sporting. É o meu clube do coração", revela o ex-jogador, campeão pelo Sporting em 1980 e 1982.

José Eduardo perspetiva um jogo "difícil, porque o Famalicão joga muito bem" e olha para o empate no Dragão, ainda que atire o favoritismo para os de Alvalade.

"O FC Porto está numa fase má e o Famalicão aproveitou. O Sporting está numa fase muito boa e, de vez em quando, no meio de uma fase boa pode haver um jogo menos conseguido. Mas há um claro favoritismo do Sporting", assume.

O antigo leão garante também que a "onda verde" pode ser decisiva para o caminho do Sporting rumo ao título e lembra que também vivenciou a experiência.

"Para quem viveu isso - e eu tive essa sorte -, o apoio dos adeptos é uma vitamina extraordinária, sobretudo quando o campeonato se aproxima do fim. O apoio das pessoas do Norte ainda é maior. Isto ajuda muito a equipa a ultrapassar este obstáculo", assegura.

Para José Eduardo, "independentemente do resultado, o caminho do título para o Sporting está à vista".

O Famalicão-Sporting, referente à 20.ª jornada do campeonato, está agendado para esta terça-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.