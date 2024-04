Varandas. “Focados na conquista dos títulos”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, coloca “água na fervura” dos leões, numa altura em que o título está próximo.

"Ficam a faltar 6 jornadas, 7 pontos de avanço e 18 em disputa. É fácil concluir que não há motivo para festejar o que quer que seja. Estamos, sim, muito confiantes e determinados em alcançar os nossos objetivos, tal como estávamos aquando do adiamento do jogo com o Famalicão e decidimos chegar à data desse jogo isolados em primeiro e assim estaremos”, referiu.

O líder leonino acrescenta: “Chegando esta reta final, há dois tipos de ruído: o ruído sobre quem está muito bem colocado para vencer o campeonato e o ruído de quem dificilmente pode vencer ou já não pode vencer. Fico muito contente por esta jornada o Sporting estar a sofrer o ruído de quem está muito bem colocado para vencer o campeonato”.

Perante os jornalistas, a ironia de Varandas: “Por isso, sabemos que daqui para a frente vamos perder todos os jogadores, treinadores e roupeiros. A equipa, estrutura, o clube está imune a qualquer ruído e focado na conquista dos títulos".

O Sporting goleou o Gil Vicente, por 4-0, e reforçou a liderança no campeonato, numa altura em que Benfica e FC Porto ainda não jogaram nesta jornada.