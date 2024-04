Rúben Amorim. “Estamos mais perto”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava contente com a exibição da equipa em Barcelos e assume: “Estamos mais perto” do título.

A partida

"Foi uma vitória competente. Entrámos com uma velocidade muito grande, resolvemos cedo e, depois, gerimos as peças. Quem precisava de jogar e quem precisava de sair. Porque temos batalhas a seguir. Esta não estava ganha, mas estava controlada e correu tudo bem".

Sporting baixou ritmo na segunda parte

"Um bocadinho, mas o Gil foi mais agressivo. Com tantas mudanças cedo, sentimos isso, com a dificuldade de dois pés direitos nos corredores, mesmo o Esgaio jogando bem na esquerda, tirou alguma qualidade ao jogo. É normal, tivemos o jogo controlado, tirando a última oportunidade do Gil, em que temos de fazer melhor, porque tivemos sempre o jogo controlado"

Apoio dos adeptos

"É inacreditável. O barulho, a alegria das pessoas, o jogo ajudou muito. Toda a gente a festejar durante uns 60 minutos. Ficámos contentes, diz muito do nosso clube. Depois de um ano tão difícil, ter as pessoas ao nosso lado mostra que estamos a fazer bem as coisas. Mas agora é pegar nos carros, voltar a casa e depois tudo para Famalicão, para repetir a mesma coisa"



Pontuação do ano passado igualada. Esta equipa é melhor?

"Obviamente. Também começámos campeonato com menos mudanças. Teve de existir no ano passado, perdemos foco aí, perdemos jogos no início. No ano passado formos eliminados neste estádio pelo Varzim. Isso foi dito na palestra antes do jogo. Nada está feito, mas é um treinador com sentimento diferente o que está aqui. Estou focado nas mesmas coisas. O futebol é muito rápido: da mesma forma que mudou, pode mudar outra vez"





Ainda é possível perder o título?

"Nós acreditamos ainda que podemos não ganhar. Isso é o mais importante. Não interessa o que os outros pensam. O bom é que acreditamos muito mais que podemos ganhá-lo. Temos sempre de ter isso na cabeça, porque vamos ter mais dias difíceis. Que estamos mais perto, estamos mais perto"

O Sporting goleou o Gil Vicente por 4-0.