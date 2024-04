Mariana Cabral. Dérbi “para ganhar”

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, admite que a partida contra o Benfica para o campeonato é “uma final” para as leoas.

“Tanto este jogo como o seguinte para a taça, como o seguinte na Madeira, como o seguinte que é a final da taça da liga, todos os jogos até o final são finais. O nosso objetivo é dentro desses jogos, em cada competição, darmos o nosso máximo e ser competitivas em todos os jogos”, referiu.

O Sporting tem cinco pontos de atraso para o Benfica e a técnica das leoas acrescentou: “A verdade é que, se falarmos de campeonato, nós ganhámos ao Benfica, mas não é isso que nos fez estar na segunda posição. Foram outros jogos em que nós estivemos por cima, devíamos ter conquistado esses pontos, deixámos esses pontos voar. E, portanto, acho que aprendemos depois disso e melhorámos contra equipas com blocos mais baixos. Agora o nosso objetivo é melhorar em todos os jogos, crescer e neste jogo obviamente é ganhar. O resto é o que der".

"Nós já nos conhecemos muito bem, o Benfica conhece muito bem a Sporting, o Sporting conhece muito bem o Benfica, mas a cada jogo há sempre pormenores que vão mudando, tanto de um lado como do outro lado, defensivamente e ofensivamente. Isso é interessante porque obriga-nos a tentar a perceber o que é que mudou do lado de lá e o que é que nós temos a ajustar. E do outro lado também ajustam uma coisa ou outra em relação àquilo que nós pretendemos fazer. Nesse sentido acho que é um jogo muito interessante em termos coletivos, além obviamente da qualidade individual das jogadoras, que é excecional, são das melhores jogadoras de Portugal".

A partida do campeonato feminino de futebol entre Sporting e Benfica está marcada para as 17h15 de domingo.