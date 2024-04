Rúben Amorim nega entrevista e acordo com o Liverpool

O treinador Rúben Amorim garante que não foi entrevistado pelo Liverpool e não tem qualquer acordo fechado com o clube inglês.

Em conferência de imprensa, o técnico do Sporting quis colocar uma pedra sobre o assunto e refere que "é a última vez que vai falar sobre o tema".

Em véspera de jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, Amorim detalha a dificuldade acrescida de preparar o jogo após a saída do técnico Vítor Campelos.

Tem acordo com o Liverpool? "Não houve entrevista, muito menos um acordo. A única coisa que todos queremos é ser campeões pelo Sporting. Sou treinador do Sporting, não houve entrevista com nenhum clube, não houve acordo com nenhum clube. Estou apenas focado em defender o meu clube. Não vai haver entrevistas nem acordos com o treinador do Sporting e esse assunto está completamente arrumado, seja para este clube ou para outro".

O que falou com o agente? "Não vou comentar. O futuro é o Gil Vicente. Vamos ganhar o campeonato, esse é o grande foco. Ainda há muito a fazer. As pessoas estão a dar passos em frente em relação ao que vai acontecer no fim da época, mas ainda estamos aqui a lutar pela vida e os jogadores têm de sentir isso. Não podemos perder pontos".

Agente de Gyökeres diz que "será mais difícil ficar se Amorim sair": "Todos os jogadores estão dependentes do treinador, porque, se não treinarem bem, não jogam amanhã. E, se não jogam amanhã, não jogam contra o Famalicão nem o próximo. Isso é uma certeza. O futuro imediato de todos os jogadores depende do treinador. Faz parte da dinâmica de uma equipa. Não vejo por aí, mas obviamente que queremos que todos os jogadores se foquem no jogo, daí ser claro na minha situação. Vai terminar, agora, o burburinho".

Fica em Alvalade se for campeão? "O futuro é com o Gil Vicente. Não falo mais nisso, porque fazem sempre as mesmas perguntas. Entendo as dúvidas, mas queremos vencer títulos. Depois disso é que se vê. Mas não consigo garantir a vitória do campeonato, logo, não garanto que fico".

Dificuldades em vencer no Minho: "Os jogos são sempre difíceis, no Minho ou não. Há quem pense muito nisso, eu não sou assim. Preparámos o Gil Vicente, queremos ganhar e depois vamos para o próximo jogo. O que nos deixa mais ansiosos é não sabermos bem como o Gil Vicente vai jogar e esse foi o nosso principal foco. Os jogadores não fazem ideia de onde perderam pontos, se aquilo é Minho ou se ainda é Porto. Isso é completamente indiferente"

Um jogador em dúvida: "Temos uma dúvida, um jogador que sentiu, mas não vou dizer qual é. Tem uma dor e vamos avaliar. De resto, está tudo apto. O Adán já está a fazer trabalho de campo, está muito melhor do que estava na semana passada. Em relação a ser número um ou número dois, é o mesmo critério para todos os jogadores. Quando treinar, vai lutar por um lugar, e, depois, logo se vê a decisão do treinador".