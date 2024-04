Litos: "Amorim já terá informado o Sporting sobre o interesse do Liverpool"

Litos considera que Rúben Amorim "já terá informado os dirigentes do Sporting" sobre o interesse do Liverpool.

Em declarações a Bola Branca, esta quarta-feira, o antigo jogador dos leões (1982-1992) sustenta que o treinador tem o futuro nas mãos e, "havendo interesse", já o terá comunicado junto da SAD comandada por Frederico Varandas.

De acordo com as notícias mais recentes, os "reds" propõem um contrato de três anos a Amorim, para que este assuma a equipa de Anfield após a saída de Jurgen Klopp. Segundo Litos, torna-se "dificil rejeitar um clube como o Liverpool" e, agora, o "Sporting deverá procurar um sucessor com o mesmo perfil e que conheça a grandeza" do clube de Alvalade.

Por outro lado, o empresário de Victor Gyokeres, figura cartaz da temporada em curso, ligou nos últimos dias uma suposta saída do avançado sueco à saída anunciada do treinador. De acordo com o ex-atleta verde e branco, trata-se de algo normal.

"Reconheço e percebo que há - por vezes - esse carinho pelos treinadores que nos dão a possibilidade de vingarmos", relativiza Litos, que no entanto faz notar que, saindo Gyokeres, seja "por um valor próximo da cláusula de rescisão".