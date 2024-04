"Vai ser mais difícil ficar se Amorim sair". Agente de Gyökeres aponta à saída do Sporting

Especial Gyökeres Antes da Máscara Antes de ser um goleador temido com a camisola do (...) Ver mais

O agente do ponta de lança veio a Portugal para ver o dérbi e para "reunir com Hugo Viana" e desenvolve a ideia que Gyökeres escolheu Alvalade pelo treinador. "Tinha oito clubes muito interessados no Viktor no último verão. Todos pagavam mais ao Coventry do que o Sporting, todos pagavam mais ordenado ao Viktor, todos pagavam comissão mais alta ao agente. E trouxe-o para o Sporting por causa de Rúben Amorim, porque conheço o trabalho dele e o trabalho dele com os jogadores. Escolhi o Rúben porque é um treinador de outro nível", explica. Ainda assim, Cetinkaya assume que a decisão será de Frederico Varandas, com quem "terá de conversar", mas Viktor "tem também uma palavra a dizer, obviamente, e se Rúben Amorim sair será mais difícil continuar. Mas, para já, importa pensar no que falta do campeonato e em ajudar o Sporting a ser campeão".