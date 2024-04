Rúben Amorim: "Não consigo garantir que fico no Sporting"

O treinador do Sporting não garante que continuará no clube na próxima época. Na véspera de um jogo importante contra o Benfica, Rúben Amorim não escapou às questões sobre o futuro e agarrou-se à promessa feita nos últimos meses: se não vencer títulos, deixa o clube.

Amorim, que tem sido associado ao Liverpool e Barcelona, confirmou ainda o regresso de Pedro Gonçalves e fez as contas à importância do jogo na disputa do título.

Pote pode voltar neste jogo? "Está convocado e é mais uma opção para o jogo".

O que pode mudar do jogo da Taça? "Não vai haver grandes surpresas, a equipa que estiver mais organizada, mais agressiva e mais concentrada terá mais vantagem, mas temos de esperar pelo início do jogo. Estudámos aquilo que temos de melhorar, usámos muitas imagens do último jogo. Preparámos tudo muito bem e vamos jogar um jogo muito importante do campeonato".

É o jogo do título? "Tem uma importância grande, não há como escondê-lo, é um momento importante da época, que pode ajudar muito as equipas. Nós não fazemos essas contas de ir ao Dragão, jogar com o Vitória em casa... Todos os jogos são difíceis e esta reta final, como foi prova o Estrela da Amadora, todos os jogos tem a sua importância, não é decisivo mas não há como esconder, é muito importante".

O que pode decidir o jogo? "São sempre jogos divididos. Na Luz, teve mais influência o início do jogo do que o momento das equipas. Temos de ser mais agressivos e acho que terá muita influência quem entrar melhor".

Assinaria um empate? "Não, temos de vencer. Temos a oportunidade de ganhar. Com o desenrolar do jogo, depois veremos qual o melhor resultado, mas antes claro que não assinaria. Queremos seguir com a dinâmica de vitórias, principalmente em casa".

Consegue garantir que ficará proximo ano? "Não consigo garantir".



Quando vai tomar decisões? "O Sporting está a tratar do seu futuro. Eu não posso decidir, já dei a minha palavra que se não vencermos títulos, vou sair do Sporting. Isso foi muito claro desde início. Primeiro vamos aos títulos, depois decidiremos as coisas. Não é preocupação".

Se pagarem a sua cláusula, sai? "Não quero alongar-me muito sobre o meu futuro, o foco está neste jogo. Eu devo muito ao Sporting e não vou discutir nada com eles. O que tiver de acontecer, acontecerá, mas nunca passará por uma pressão minha para sair".

Gyokeres não marcou ao Benfica: "Fez o seu trabalho. Teve uma assistência e estava 2-1 e mandou uma bola ao poste. Se tivesse entrado, estaríamos a falar de mais uma grande exibição. Fez o seu trabalho, pode fazer melhor. É deixá-lo fazer o seu jogo. Poderá estar ainda melhor no próximo jogo com o Benfica".

Jogadores já fazem contas? "Não precisam de fazer contas, têm de estar muito focados em ganhar este jogo. Esquecer o jogo do Famalicão, temos um ponto de vantagem. Estão a lidar de forma natural, estão a trabalhar normalmente, sabendo da envolvência do jogo. O que tento fazer é ser justo, mas também dizer as verdades. Não escondo nada dos jogadores, são inteligentes, não vale a pena mascarar a realidade. Senti que os jogadores deram tudo. Não foi um bom dia, mas deram tudo, mas não os engano".