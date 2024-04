"Se o Sporting ganhar o jogo, tem o título praticamente na mão", diz Inácio (que deixa uma reflexão sobre estados de alma)

"O Sporting pode jogar para dois resultados". É o luxo de quem está em primeiro e recebe o segundo na próxima jornada, segundo a leitura de quem percebe de dérbis.

Bola Branca conversou com Augusto Inácio sobre o duelo entre leões e águias, o segundo da semana. O antigo defesa verde e branco admite que o empate pode chegar, mas sublinha que, caso garantam os três pontos, o Sporting fica com alguns dedos do pé no Marquês de Pombal, onde se celebram títulos nacionais.

"Se o Sporting ganhar o jogo, tem o título praticamente na mão. Cava uma vantagem grande. Não estou a ver o Benfica recuperar. Ficaria com quatro pontos de vantagem, que podem ser sete se vencer em Famalicão", reconhece o ex-jogador e treinador.

Augusto Inácio não dá por garantida a vitória do Sporting, muito menos "se o Benfica jogar ao nível que jogou no Estádio da Luz".

"Foi mérito do Benfica, mas faltou aquela coisa ao Sporting, de dizer 'nós também somos bons, também queremos bola e vocês têm de correr atrás dela. O Sporting nunca conseguiu fazer isso", admite.

Com três campeonatos pelos leões na vitrine – dois como jogador e outro como treinador –, Inácio afasta a possibilidade de um dérbi influenciar outro, mas realça a "alegria" no balneário leonino e o "sentimento de vingança" que pode imperar no das águias, estados de alma que poderão não ser fundamentais, mas que podem jogar a favor dos intentos de quem vai à frente ou de quem os persegue.

O Sporting-Benfica, da jornada 28 da Liga está agendado para sábado, a partir das 20h30, no Estádio de Alvalade. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.