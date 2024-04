Vencer o dérbi e não ser campeão? "Seria um falhanço": Fernando Mendes e as contas simples dos leões

Com a passadeira verde para o Jamor estendida, é tempo de olhar para o próximo dérbi, que pode ser decisivo para as contas do campeonato. Bola Branca conversou com Fernando Mendes, que apela à tranquilidade entre as hostes leoninas.

"Como ex-jogador, estou habituado a discutir taças e campeonatos. Não assim há tanto tempo, houve quem perdesse tudo em 15 dias. Não pode haver fanfarronice. Um objetivo está cumprido, o de chegar à final da Taça de Portugal. [Dobradinha] era excelente, mas nada está ganho", alerta o ex-leão.



Para o antigo jogador do Sporting, a matemática do campeonato é relativamente simples, desde que seja a somar. "Se vencer fica com quatro pontos de vantagem, que podem passar a 7 se ganhar ao Famalicão", aponta, sobre o jogo em atraso.

Com a certeza de que o leão parte como favorito "porque joga em casa", Fernando Mendes reconhece que, se vencer, acabando a época sem título "seria um falhanço".

O antigo defesa admite que o Sporting sofreu na Luz esta terça-feira, teve "períodos complicados", sobretudo com "perdas de bolas fáceis" e está seguro de que o Benfica vai com tudo para o segundo dérbi da semana.

Sobre a exibição menos conseguida, Fernando Mendes não está preocupado porque o Sporting "tem demonstrado que é a melhor equipa" e acrescenta que o cansaço, nesta altura da época e estando os leões na luta por títulos, "é normal".