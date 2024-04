Amorim quer aproveitar golo de vantagem, mas Sporting tem de jogar para ganhar

Rúben Amorim reconhece que o Sporting tem de aproveitar o golo de vantagem que mantém o Sporting "sempre em jogo", mas que nestes jogos a eliminar "as equipas têm sempre de ganhar, têm sempre de ir para cima do adversário".

Na antevisão à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, contra o SL Benfica, o treinador leonino respondeu a perguntas sobre a preparação de dois duelos consecutivos contra os encarnados, os casos de arbitragem da última jornada e, ainda, os rumores que vêm de Inglaterra que apontam Amorim como sucessor de Klopp, no Liverpool.

Resultado da primeira mão: O resultado da primeira mão não terá influência antes do jogo. Poderá ter influência depois do jogo, porque temos de saber de lidar com tudo o que entra no contexto de cada eliminatória. Não terá influência na preparação do jogo. As nossas ideias são muito claras, a nossa forma de jogar é muito clara. O que dificulta mais a preparação é saber as características dos jogadores que vamos enfrentar. O Benfica tem trocado as características dos seus avançados, até o Rafa já jogou na frente. Esses pormenores não controlamos e não sabemos, o que dificulta um bocadinho a preparação. Mas estamos preparados para o jogo e sabemos da importância. Queremos muito estar na final, era já um objetivo há algum tempo. Temos esse objetivo e queremos muito vencer o jogo e passar a eliminatória.

Sporting treme contra o Benfica: Temos de fazer avaliação jogo a jogo. No primeiro dos quatro últimos jogos empatamos na Luz quando vínhamos do quarto lugar. Tivemos uma boa prestação e não sentimos nervosismo nenhum. Depois tivemos o tal jogo onde, se perdêssemos, o Benfica era campeão. Tivemos uma primeira parte muito boa, na segunda parte, sim, baixamos e o Benfica tomou conta do jogo e chegou ao empate. Depois, no outro jogo da Luz foi uma história completamente diferente. Não trememos nada, simplesmente levamos dois golos nos descontos, depois de quase uma parte inteira a jogar com menos um. O jogo da Taça devíamos ter feito até mais golos e acabamos por sofrer um, com um grande cruzamento do Dí Maria. O Benfica não tomou conta do jogo e marcou-nos o golo. O Benfica marcou golo e na jogada a seguir quase marca um segundo. Não sentimos pressão, porque não tivemos tempo de sentir a pressão. Só ganhamos um, mas também só perdemos um, o que revela muito a igualdade. Não acusamos a pressão, porque não jogamos sempre bem. São circunstâncias do jogo. Estamos preparados para ser melhor nesses pequenos pormenores.

Vantagem de ter mais um golo: Obviamente que é uma vantagem. Por isso é que gostamos de levar vantagem para o segundo jogo. Permite-nos estar sempre dentro do jogo. Não quero que os jogadores pensem nisso. Como disse, não pensamos nisso, mas com o desenrolar da eliminatória é um ponto de vantagem. Temos de aproveitar todos os pontos de vantagem. Espero um Benfica da mesma maneira. Nestes jogos os clubes têm sempre de ganhar, têm sempre de ir para cima do adversário. Podemos ser ainda melhores nestes jogos.

Equipa para amanhã: Obviamente que não o vou dizer. Fizemos um 11 a pensar na forma como jogamos, no encaixe do adversário. De podermos tirar algumas referências de como o treinador do Benfica pensa. Entramos, um bocadinho, nesse jogo, mas o foco foi na nossa equipa, as nossas características e os jogadores que nós temos. Não vou dizer quem vai jogar. Vão ter de esperar para amanhã. O Coates vai ser convocado.

Necessidade de gerir o plantel: Vamos jogar com a máxima força. Faremos algumas alterações, de acordo com as características dos jogadores. Às vezes, queremos coisas diferentes. Isto é uma eliminatória, depois temos um jogo do Campeonato que é muito importante. Fazemos a gestão normal, estando todos disponíveis, vamos jogar sempre na máxima força.

Pote de regresso no próximo fim de semana: Tem de esperar para terem assunto para a próxima conferência de imprensa. Eu acho que sim, ele também acha que sim. Ele até achava que podia jogar este, não faz sentido. É bom sinal, ele quer muito jogar e não vamos arriscar o Pedro Gonçalves por um jogo.

Polémicas de arbitragem: Faz parte. Os jogadores também não estão sempre a 100%, os treinadores também não acertam sempre. Aqui, é fácil falar, porque todos os treinadores se queixam do mesmo, todos têm certos comportamentos. Não vou estar a fingir que sou melhor que os outros. Faz parte do jogo. Teríamos que ser melhores? Teríamos, mas envolve tanta coisa e é tão importante que às vezes perdemos um pouco a noção. Se fora dos estádios zangam-se à porrada, imaginem nós lá dentro que é a nossa vida e vivemos de forma intensa. Faz parte e quando se começa a desenrolar os campeonatos e aproximamo-nos do fim, sabemos como é. Fazemos todos o mesmo, queixamo-nos e refilamos e é assim.

Críticas de Pinto da Costa ao VAR: Não comento arbitragem, não vou comentar o condicionamento. São seres humanos, também vivem as coisas, têm família. Não comento nada sobre isso.

Rumores de Inglaterra: A única coisa que me chateia é que já tinham substituto para mim. Ainda hoje disse ao Viana para ter calma. Não faz sentido e não tenho ilusões sobre isso.

Preparar uma semana com dois derbies: É um jogo de cada vez, sabendo que o primeiro jogo tem sempre influência no segundo. O dia a seguir é muito importante na preparação física e na preparação mental. O principal é não fazer nada de diferente. Ter o máximo de normalidade. Na cabeça dos jogadores, dos adeptos e do treinador estão dois jogos muito importantes, mas preparando um de cada vez e sabendo muito bem o que vamos fazer no jogo. Isso descontrai a equipa. Foi dessa forma que preparamos a semana.