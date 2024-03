Rúben Amorim. "Agora todas as vitórias são importantes"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogiou a exibição e a vitória (2-1) da equipa na Reboleira, mas faltaram mais golos.

A partida

"Agora todas as vitórias são importantes. Gostei da forma como jogámos num campo difícil. Na primeira vez que o Estrela foi à nossa baliza fez um golo. Mantivemos a nossa forma de jogar e conseguimos dar a volta ao resultado. Não lhes permitimos muitas oportunidades. Fomos criando oportunidades, não resolvendo o jogo, levamos algum sofrimento até ao fim. Se já houve jogos em que senti a equipa ansiosa, desta vez não. Estivemos sempre longe da nossa baliza, muito perto do terceiro golo. Uma vitória inteiramente justa. Devíamos ter resolvido mais cedo."



St. Juste, Matheus Reis e Diomande foram importantes

"O Matheus Reis com amarelo, o Inácio com gestão de minutos. Cada bola parada estava a ser um problema. Estávamos com pouca altura. O Inácio veio ajudar nisso. As características desses três jogadores permitem-nos estar sempre longe da nossa baliza e controlar o jogo de forma diferente."



Todos disponíveis para o dérbi da Luz

"Esse fator não era o mais importante. Se conseguirmos juntar as coisas também é importante. Fizemos a gestão que tínhamos a fazer. O Dani provou mais uma vez que é difícil tirá-lo quando está num nível alto. O Koba também. São três jogadores muito fortes para o meio-campo."



Trincão

"Ele está com uma consistência grande desde que começou o ano. Isso é importante. Ainda tem muito a melhorar. Tem que ser mais implacável na forma de jogar. O talento está lá. Por vezes, tem que finalizar melhor as jogadas que tem porque cria muitas oportunidades."

O interesse do Liverpool

"Neste momento, estou focado no Sporting. Tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting. Estamos focados em ganhar títulos. No fim logo se vê. Tenho contrato e sou muito feliz aqui. Isso é o mais importante, mais do que os contratos, sou muito feliz aqui. O foco está em ganhar ao Benfica para a Taça de Portugal."