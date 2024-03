Rúben Amorim. “Até podíamos ter marcado mais golos”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogiou os adeptos que foram a Alvalade e o tento do empate em cima do intervalo.

Momento determinante

"[O golo de Gyokeres em cima do intervalo] Foi um momento determinante que ajudou a ir para o intervalo de outra forma. De realçar o papel dos adeptos, não só após os aplausos do golo do Boavista, mas não se ouviu aquele bruaá. Tivemos sempre o controlo do jogo, apesar do golo [sofrido]. Não criámos tantas ocasiões, mas a segunda parte foi muito boa, com várias ocasiões e até podíamos ter marcado mais golos"

O golo sofrido

"Senti que o lance estava tão controlado que o Geny não quis fazer canto porque estava controlado e tínhamos superioridade na área. Depois há uma defesa do Franco e a bola sobra para um jogador do Boavista."

Exibição de Gyokeres

"Acho que ele hoje melhorou em certos aspetos, hoje parou mais vezes no jogo, não foi sempre no um para um e escolheu melhor. Tem uma capacidade física muito boa. Peço-lhe o mesmo que aos outros. Usamos muito as características dele, que são especiais"

Franco Israel e o golo sofrido

"Acima de tudo, o que interessa é o presente e isso nós todos temos de provar de dia para dia. Nenhum jogador tem o lugar na próxima época. Simplesmente a bola sobrou para outro jogador. Parece que estamos sempre a avaliar. É importante não fazermos sempre esta avaliação do Franco. Defendeu o cruzamento, depois não conseguiu defender o remate do Makouta. Mas esteve bem. Faz parte da equipa que goleou."

O Sporting goleou o Boavista, por 6-1, e mantém a liderança no campeonato.