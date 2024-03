Rúben Amorim. Boavista "equipa perigosa", Sporting sem Edwards e Pote

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma as ausências de Pedro Gonçalves e Edwards e o regresso de Morita contra o Boavista, "uma equipa perigosa".

Como está a equipa depois da eliminação na Liga Europa?

"O grupo está em silêncio, um bocadinho parecido com o que aconteceu na eliminação com o Sp. Braga. Percebemos logo onde falhámos. Quanto a mim, devíamos ter passado a eliminatória”.



O Boavista

O Boavista subiu nos últimos jogos e às vezes basta duas vitórias para se subir na qualificação. Mudaram o sistema e estão a jogar no mesmo sistema que nós. Agra vive um bom momento, Bozenik é sempre perigoso. Depois têm três centrais fortes, podem haver mudanças nos médios, Makouta poderá entrar. Dois laterais diferentes mas com caraterísticas muito boas. Sabemos isso tudo. É uma equipa perigosa mas estamos preparados e temos que vencer".



A Atalanta e os jogos grandes

"Jogando na Europa ou não, há sempre equipas fortes. Não mudei o meu discurso. Temos essa capacidade. Estivemos sempre por cima do jogo com a Atalanta, criámos mais oportunidades, e isso demonstra que temos essa capacidade, algo que não tínhamos no primeiro ano. Não mudei o discurso, mas ainda há algo que temos que mudar. Já vencemos Benfica e FC Porto, e as exibições contra equipas mais fortes têm sido diferentes. É ver que a equipa está com outro comportamento e tem outra capacidade, mas que em alguns momentos ainda nos falta qualquer coisa. Contra o Benfica, na Luz, tivemos um jogador expulso numa situação que estava controlada. Mas que temos uma equipa com outra capacidade para discutir esses jogos, não há dúvida

Pedro Gonçalves e a Seleção

“Pote está a recuperar, está triste. Expliquei aos jogadores que as escolhas da Seleção às vezes já estão feitas, jogadores vivem numa pressão para poderem ir ao Europeu mas as coisas não são assim. Às vezes eu era suplente e fui a dois Mundiais. Às vezes depende das caraterísticas, do que os treinadores querem. Isto mexe com a cabeça de jogadores como o Pote ou o Nuno Santos. Mais um golo não vai mudar nada. Falei com o Pote e ele está triste porque sabe da dificuldade dos jogos que vamos ter e vai estar fora durante alguns jogos. Isso custa-lhe muito".



Eliminação da Liga Europa pode ser um mal que vem por bem?

"Hoje parece um mundo um bocadinho melhor. Ontem ainda foi difícil digerir. Acho que estamos lá, às vezes falta-nos qualquer coisa que acho que é culpa nossa. Quando eles são melhores aceitamos com outra facilidade. Custou bastante, mas já estamos a pensar no Boavista. Temos tudo na nossa mão. A pior sequência já passou. Agora teremos maioritariamente três dias entre jogos. Queríamos era estar em mais uma competição, mas vamos aproveitar os próximos dias para trabalhar e meter jogadores como o Pontelo ou o Koba ao nível tático e físico da equipa. Há essa parte má de não estar na competição, mas vamos aproveitar para meter a equipa melhor".



Edwards lesionado, Morita vai a jogo

"O Marcus está com uma lesão. Quando caiu no campo aguentou o jogo todo, mas vai estar algum tempo parado. Amanhã está fora, ainda não sabemos quanto tempo vai estar parado. Trincão também anda a arrastar a lesão, mas dá-nos aquilo que tem dado. Tem uma capacidade de drible muito forte, defende muito bem. O Paulinho é mais um avançado com caraterísticas diferentes. Dá-nos qualidade também na bola parada, temos que jogar com isso. Pote? É muito difícil substitui-lo, faz um bocadinho de tudo e joga com o pé direito, que quando temos que meter um jogador entrelinhas, faz muita diferença um pé direito no lado esquerdo. Teremos de pensar o jogo de forma diferente. Pote vai recuperar rápido, perde uns joguinhos e depois está de volta".

