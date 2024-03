Rúben Amorim “zangado”. “Tínhamos o jogo na mão”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava “zangado” no final da partida da Liga Europa contra a Atalanta e lamentou a “falta de eficácia” em Bérgamo.

Falta de eficácia



"Sofremos golos no início da segunda parte com uma saída de bola nossa. Houve falta de eficácia, essa é a história do jogo, e eficácia do adversário. Fomos eliminados e agora é pensar no campeonato. Já aconteceu no outro jogo da fase de grupos [o desperdício ofensivo]. Com frustração e zangado porque tivemos o jogo na mão e tivemos tudo para ganhá-lo. Fomos a melhor equipa”.

Devíamos ter ganho

"Nós não pensamos só no campeonato, como mostrámos hoje. Provámos que podíamos ter ganho, devíamos ter ganho. Não fomos inteligentes nos momentos em que sofremos os golos e fomos eliminados. Foco na Taça e no campeonato a partir de agora".

Lesão de Pote

"Pedro Gonçalves, em princípio, tem uma lesão muscular, como está com dores até a andar não deve ser uma coisa pequena. É recuperar, ainda vai a tempo de nos ajudar"



O Sporting perdeu 2-1 em Bérgamo e foi eliminado da Liga Europa pela Atalanta.