Rúben Amorim. "Atalanta terá que nos ganhar e nós teremos que ganhar"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, garante que a equipa está pronta para defrontar a Atalanta.

Parte física dos leões e a Atalanta

"Em relação à parte física, estamos com mais um dia de recuperação e estaremos prontos. Esperamos uma Atalanta muito forte, um jogo de duelos, muito homem para homem, precisamos de estar inspirados e sinto a equipa preparada. Será decisivo. A Atalanta terá que nos ganhar e nós teremos que ganhar."

Morita não pode jogar, mas por que viajou com a equipa até ao aeroporto?

“Ainda treinou de manhã, mas teve uma avaliação no autocarro e ele disse estar pior. Para não arriscar a saúde do Morita e também de toda a gente. Tentámos ao máximo, assim como o Morita. É muito importante para a equipa, mas acima de tudo está a saúde dele e dos colegas."

Sporting deverá agarrar-se à exibição que teve em Bérgamo?

"Sim, e mesmo no último jogo os primeiros 20 minutos, quando marcámos o golo, estivemos bem. Temos de nos agarrar a esses momentos. Somos uma equipa que foi crescendo ao longo da época. Os meus jogadores estão mais preparados hoje do que estavam há uma semana.

Boavista mais prioritário do que o jogo com a Atalanta?

"Vamos fazer a rotação que temos vindo a fazer porque é a única maneira de ganhar os jogos todos. Se olharmos para todos os jogos, quase todos os jogadores jogaram todas as competições. A rotação será normal. Já disse que o campeonato, em caso de dúvida, será sempre a nossa prioridade. Mas tal como na Taça de Portugal, este é um jogo a eliminar. Não vamos arriscar jogadores que possam ter alguns problemas, não a pensar no próximo jogo, mas sim em todos os que teremos pela frente. Amanhã irá jogar aquela equipa que acho que poderá vencer o jogo com a Atalanta."

Decisão nos penáltis? Franco está preparado?

"Eu tenho a certeza que sim, mas também será preciso inspiração e alguma sorte, mas o Franco é um guarda-redes muito capaz.

Gasperini é considerado um treinador da tática

"Espero uma equipa forte, mas não diria alternativa. Também tem rodado alguns jogadores. Trocam sempre um médio centro. Há jogadores que têm uma ligação boa. Fizemos esse estudo e preparámo-nos para este jogo. Já acompanhamos o míster Gasperini há muito tempo. Coloca muito jogadores à volta. Temos de ser específicos na forma como prepara a pressão. A forma de falar para os seus jogadores e de estar em campo faz-me lembrar um treinador que eu tive há muito tempo. Nota-se que é alguém que impõe intensidade nos treinos. É mais um teste interessante para nós e acho que vamos ganhar."