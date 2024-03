Gyökeres convocado para o particular da Suécia com Portugal

Gyökeres, de 25 anos, tem estado em destaque no Sporting, líder da I Liga portuguesa, da qual o avançado sueco é o melhor marcador, com 19 golos, de um total de 35 concretizados na época 2023/24 pela equipa lisboeta, em 42 jogos.

O avançado do Sporting Viktor Gyökeres integra a lista de 26 convocados da seleção sueca de futebol para os jogos particulares com Portugal e Albânia, anunciou esta quarta-feira o selecionador, o dinamarquês Jon Dahl Tomasson.

Antes de ser um goleador temido com a camisola do (...)

A seleção portuguesa defronta a congénere sueca em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro com início às 19:45, enquanto a partida com a Albânia realiza-se quatro dias mais tarde, em 25, em Solna, na Suécia.

Portugal prepara a participação no Euro2024, que terá lugar entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, depois de uma fase de qualificação irrepreensível, com 10 vitórias em 10 jogos. Já a Suécia falhou a presença na fase final da competição, ao terminar no terceiro lugar do seu grupo de apuramento.