Rúben Amorim. "Resultado justo"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera “justo” o triunfo (3-0) diante do Arouca.

Balanço da partida

"Ao longo deste jogo houve uma história que se foi desenvolvendo, o Arouca terminou melhor a primeira parte e nós comportámo-nos como deveria ser, defendemos mais baixo. Na segunda parte controlámos melhor o Cristo e fomos claramente superiores. O Arouca tem uma dinâmica muito forte. Comportámo-nos muito bem".



Resultado justo

"Acima de tudo, estávamos a ver que o Cristo e o Jason estavam com muito espaço e tentámos mudar um bocadinho a pressão. Defesa do Franco foi um momento determinante no jogo. Na segunda parte fomos mais pressionantes e não deixámos o Arouca sair a jogar. Estivemos sempre mais perto de marcar do que sofrer. Parece-me um resultado justo. Tirando alguma posse de bola [que o Arouca teve], todas as grandes oportunidades na cara do guarda-redes foram nossas e parece-me justo."

Substituição de Quaresma ao intervalo

"Tem a ver com a sequência de jogos. O Quaresma levava mais tempo a transportar a bola, mas estava claramente cansado. Já conheço os meus jogadores. O Inácio podia ter começado de início, mas optei assim e correu bem desta vez."



Triunfo importante rumo ao título?

"Não vale de nada se depois entrarmos noutro jogo mais relaxados. Mas pela dinâmica que o Arouca trazia. Claro que é uma vitória muito importante que nos dá ainda mais confiança para o que aí vem"

O Sporting derrotou o Arouca, por 3-0, com golos de Gyokeres, Catamo e Hjulmand, e reforça a liderança no campeonato.