Rúben Amorim, os regressos, o cansaço e o "grande campeonato" do Arouca

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma que Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves estão recuperados e que não haverá poupanças: “Temos de ganhar o jogo, os melhores vão estar em jogo”.

Internacionais recuperados

"Pote e Inácio vão ser convocados. Recuperaram e já treinaram connosco. O Inácio teve uma lesão, o Pote teve mesmo que parar, mas não tinha uma lesão propriamente dita”.

Arouca

“Sabemos o que vamos encontrar amanhã, uma equipa que está a fazer um grande campeonato, principalmente desde que o Daniel entrou. É uma equipa com muito bons jogadores, muito corajosos, e isso também revela a capacidade do treinador. Uma das melhores equipas em Portugal a definir nas transições. O primeiro toque dos três jogadores da frente, mais do David Simão. São uma equipa muito perigosa e que vive um grande momento, mas estamos preparados. Juntando isso ao facto de termos mais um dia de recuperação, acho que vamos estar num patamar superior e se não estivermos não é pela falta de preparação. O Arouca é muito inteligente com bola e temos de perceber o que o jogo nos vai dizendo para levar de vencido este encontro".

Máxima força

"Temos de ganhar os jogos todos e não o conseguimos fazer com jogadores a 50% ou 60%. Vamos entrar sem qualquer tipo de poupança. Com a gestão que temos feito nos últimos jogos, temos a obrigação de vencer. Sabemos da qualidade do Arouca. Vamos jogar no máximo das nossas forças e só este jogo interessa. Os melhores para este jogo vão estar em campo".

Cansaço não é desculpa

“Temos sempre que ganhar. Isso [cansaço] não é utilizado como desculpa. No Rio Ave dissemos que eles estiveram mais ao nível do Rio Ave do que nós ao nível do Sporting. Nunca justificámos com árbitros nem com calendários essas coisas, simplesmente fazemos uma observação. Temos que ganhar o jogo e isso não será desculpa. Sabemos o que vamos encontrar, sabemos da sequência que tivemos, mas vamos estar preparados e ser fortes de certeza".

Decisivo?

"Em relação aos momentos decisivos, também senti isso com o Chaves, depois com o Rio Ave, depois com o Moreirense. Já não consigo dizer o que é decisivo. Senti que não podíamos perder com o Farense e aqui sinto o mesmo. Já não digo nada. Todos os jogos são decisivos e eu sinto que este é mais um e é muito importante vencermos".

Famalicão em atraso

"Bom bom era ter jogado e ter ganho, aí assinava já. Se tivesse empatado ou perdido, queria o jogo extra. A melhor maneira de não pensar tanto nesse jogo é pensar que ele não existe. O que interessa é a classificação. Temos de ganhar o nosso jogo para manter o 1.º lugar. Não tenho essa maneira de pensar. Não sabemos o resultado do jogo com o Famalicão, esse jogo não existe".

O Arouca - Sporting está marcado para as 18h00 deste domingo.