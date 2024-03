"Sporting nunca será pequeno para mim". A garantia de Amorim antes da Europa

Rúben Amorim está debaixo dos holofotes. Seja pelo bom momento do Sporting, seja porque vem sendo associado a voos mais altos. Na conferência de imprensa de antevisão da partida frente a Atalanta, a contar para a primeira mão dos oitavos da Liga Europa, o timoneiro dos leões fechou os ouvidos a assédios e até teve tempo para se comparar a Roger Schmidt, pelo menos na "sorte" que tem.

Quanto ao adversário desta quarta-feira, Amorim deixa a garantia de que os leões estão agora mais preparados para enfrentar a "potente" Atalanta, sem Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Adán.

"Mais preparados" para a "potente" Atalanta

"É uma equipa que torna o jogo um jogo de duelos. Se não tivermos referências individuais, não conseguimos pressionar porque são muitos jogadores a trocar a posição. Temos de ter a inteligência de acompanhar cada um perto da bola. É um jogo contra uma equipa que tem uma capacidade física diferente das que encontramos em Portugal, é muito potente. Já tivemos dois jogos com a Atalanta, sabemos o que vamos enfrentar. Vai ser difícil, mas estamos mais preparados neste momento."

Pedro Gonçalves de fora

"O Pote não pode jogar este jogo, o Inácio teve uma pequena lesão, o Adán está com uma pequena lesão muscular. Temos de tentar salvaguardar os jogadores e levar isto a bom porto."

O Rúben que nunca vai ser demasiado grande para o Sporting ou para Portugal

"A Liga portuguesa nunca vai ser pequena para mim. Não sinto que haja treinador pequeno para a Liga portuguesa. O importante é sentir-me valorizado e feliz. Não sei o que vai acontecer no futuro, o que sei é que esta liga e este clube nunca serão pequenos para mim. Vamos deixar isso para o final da época."

Amorim, o sortudo que também já foi goleado e os pedidos de desculpa que são, ou não, devidos

"Já perdemos 5-0 do Ajax e com o Manchester City. Sou um treinador com muita sorte, porque foi-me permitido falhar a toda a linha no ano passado. Gosto de realçar isto, até em comparação com outros clubes. Sinto-me um sortudo. Não tenho nada a dizer sobre os pedidos de desculpa, é problema dos outros."