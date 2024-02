Sporting-Atalanta vai jogar-se a 6 de março: PSP analisou rivalidades e deu parecer positivo

O jogo entre Sporting e Atalanta, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, vai jogar-se numa quarta-feira, dia 6 de março (17h45).

Assim, o clube de Alvalade terá os três dias de descanso previstos pelo regulamento depois do jogo com o Farense, que está agendado para 3 de março, às 18 horas.

Resumindo, o calendário do Sporting fica assim: Rio Ave (25 fevereiro), Benfica (29 fevereiro), Farense (3 março), Atalanta (6 março), Arouca (9 março), Atalanta (14 março).

A confusão começou na manhã desta sexta-feira, no sorteio da Liga Europa, em Nyon, que ditou que Benfica e Sporting jogassem a primeira mão em Lisboa. Ora, os regulamentos e a segurança pública preveem que seja impossível tal acontecer, pois juntaria adeptos de clubes rivais e até os forasteiros num pequeno pedaço de terreno.

O porta-voz nacional da PSP, Sérgio Soares, confirmou a Bola Branca que foi contactada e que deu parecer positivo para as operações em dois dias seguidos. O dispositivo policial será reforçado nas imediações dos estádios, nas zonas de diversão norturna e nos lugares onde se podem concentrar os adeptos.

A PSP informa ainda que analisou o histórico da rivalidade e de incidentes entre Rangers e Atalanta para dar o OK derradeiro.

O tal constrangimento do regulamento fez logo que o Sporting fosse empurrado para jogar no dia 5 de março, terça-feira, quando o Benfica-Rangers e as outras eliminatórias seriam jogadas a 7 de março, a tradicional quinta-feira. Porém, entraram as questões das 72 horas de descanso, o que levou Liga e Farense a admitirem o adiamento do jogo entre Sporting e os algarvios.