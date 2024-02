Rúben Amorim. “Fomos muito competentes”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, gostou da exibição da sua equipa e do facto de não terem sofrido golos, apesar das duas oportunidades criadas pela União de Leiria.

"Tirando as duas ocasiões que eles tiveram, principalmente a primeira logo no início da segunda parte que poderia ter complicado o jogo, são dois lances onde facilitámos um pouco. Arriscámos jogadores a saltarem na pressão quando não devia ser assim e sofremos aí com a qualidade da U. Leiria. De resto fomos muito competentes e o guarda-redes da U. Leiria fez uma grande exibição, com uma equipa muito alta. Competentes em todos os aspetos, apenas devíamos ter evitado as duas ocasiões da U. Leiria”, referiu.

Os leões chegaram a Leiria após a “folga” de Famalicão e o técnico dos leões garante que apostou “na equipa com melhores características e o aspeto físico foi posto de lado, pois não tivemos jogo”.

A próxima partida vai ser contra o Sp. Braga: "Espero um jogo muito difícil e tático. Foi difícil essa derrota, com uma estratégia diferente. Ver que o Banza já volta e poderá ter uma estratégia diferente. Vamos fazer essa avaliação e escolher a melhor equipa para esse encontro".

O Sporting derrotou a União Leiria, por 3-0, e está nas meias-finais da Taça de Portugal.