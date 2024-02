Rúben Amorim: "Na minha cabeça estamos a dois pontos do líder, vamos atrás, queremos melhorar a nossa posição"

O treinador do Sporting, que voltou a fintar as perguntas sobre o seu futuro, comentou as consequências do jogo adiado contra o Famalicão por falta de policiamento e deixou uma reflexão sobre o anúncio de Jurgen Klopp, que disse estar sem energia. Amorim diz que mantém a cabeça saudável e desfruta do futebol sem afetar o tempo familiar.

Jogo adiado com Famalicão

"Já muito se falou sobre isso. O importante é perceber que queríamos muito jogar, atrasou-se a hora do jogo, houve reunião atrás de reunião devido ao problema da falta de segurança para o jogo. No dia a seguir foi dito que não era possível, agora tem de se arranjar uma data para termos o jogo. Portanto, o que mudou foi o planeamento, tornou-se completamente diferente. Fizemos uma preparação para um jogo que não houve, voltamos, tivemos de acertar a programação, e planeamento que temos na cabeça de joga este e pode nao jogar este, essa preparação mudou completamente. Focámo-nos logo na Taça de Portugal, temos de voltar às meias-finais, é muito importante para nós, é um objetivo da época. Entrámos no autocarro, o objetivo passou a ser o União de Leiria. Temos tudo a perder.

Famalicão II

"O que viram na imagem, não sabíamos se o jogo ia atrasar, se dava para jogar. Estamos num bom momento, queremos jogar, queremos ganhar os nossos jogos, simplesmente naquela fase eu precisava de saber se ia haver jogo ou não. Os jogadores estavam a falar com outras pessoas, estavam a falar de tudo e mais alguma coisa. Não estive nas reuniões. Queríamos jogar, fosse de manhã, tarde, no dia a seguir. Éramos os principais interessados em que houvesse jogo, por calendário, por todas as razões."

O que muda ir para segundo

"Não muda nada, depende da perspetiva. Vou falar de mim: na minha cabeça, estamos a dois pontos, vamos atrás, queremos melhorar a nossa posição, é como se o jogo não tivesse existido. Lidaremos jogo a jogo e faremos as contas no fim. Não muda nada. Queríamos muito jogar, vai complicar o planeamento, mas iremos fazer os mesmos jogos que os adversários e preparámos agora a Taça de Portugal, é nesse jogo que estamos focados."

Anúncio de Klopp: tem tempo para desfrutar, Rúben?

"Consigo desfrutar, consigo desligar, este ano um bocadinho mais difícil de desfrutar. Queremos muito ganhar, depois é mais difícil desligar. É difícil ter uma horinha em que não se pensa em futebol. Falando pessoalmente, consigo manter-me saudável, desligo do futebol, não leio o que vocês escrevem, certamente é muito bom, não leio porque não ligo. Sei que, se ler, vou ligar, ficar zangado, contente, pensar que sou melhor do que sou, pior do que sou. Pessoalmente, consigo desligar... Quando saio daqui, tenho momentos com a família, consigo desfrutar da vida, sendo treinador de uma equipa grande."

Futuro

"Não vou dizer mais nada sobre o assunto da minha saída ou não. Sou treinador do Sporting, sou muito feliz aqui, uma coisa não impede a outra. Não quero estar sempre a dizer coisas e a aprofundar."

Hidemasa Morita

"Chegou bem. Os jogos foram menos intensos do que é normal, poderemos ter de ajudá-lo a voltar ao ritmo. Como teve jogos, houve um que esteve no banco, penso eu. No último jogou 90 minutos, vai ser convocado."

Renovação de Gyökeres

"Ele tem contrato de cinco anos. Não há reunião nenhuma para renovar, falei com o [Hugo] Viana, ele tem contrato de cinco anos. Não estamos a falar com os agentes do Viktor."