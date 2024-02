Agora sim: Sporting dono de 88% da SAD e porta aberta à entrada de investidor

A luz verde que faltava chegou: a Assembleia Geral da SAD do Sporting aprovou que a administração antecipe o prazo da conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) em ações e, assim, o clube passa a controlar 88% do capital da SAD. Fica também aberta a porta à entrada de um investidor estrangeiro.

Este foi um dos pontos aprovados pelos acionistas esta terça-feira, de acordo com o presidente da mesa da Assembleia Geral da SAD.

"Deixámos de ter os bancos no universo de credores, deixámos de ter no horizonte a possibilidade de ter bancos como acionistas da SAD, que era algo que não queríamos", explica Bernardo Ayala, em declarações aos jornalistas no auditório Artur Agostinho, em Alvalade.

"Não agora ou hoje, mas na próxima semana, no máximo, o clube fica com 88% da SAD", garante o dirigente.

Na prática, o clube fica agora (ainda mais) livre para encontrar um investidor estrangeiro. Sem projetar nomes - e chegou a falar-se do Chelsea -, o presidente da mesa da Assembleia Geral da SAD leonina explica apenas que "se abre novo horizonte, designadamente na busca de um parceiro estratégico, se e quando a administração entender que é o momento".

Numa reunião que contou com 13 acionistas, e a ausência da Holdimo, todos os três pontos em cima da mesa de trabalhos foram aprovados com 99,98% dos votos.

Para além da conversão das VMOC, foi ainda aprovado mais um empréstimo obrigacionista, com um valor máximo de 50 milhões de euros que, de acordo com Bernardo Ayala, destina-se à "gestão corrente da SAD e garantir alguma tranquilidade de tesouraria", ainda que ressalve que esta já está assegurada.