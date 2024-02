"O Sporting não sentirá pressão de estar em segundo, é só uma questão de dias. É a equipa com melhor futebol"

O antigo atacante do Sporting, Toñito, desvaloriza o facto de os leões terem perdido a liderança do campeonato - à condição - para o rival Benfica, na sequência do adiamento do jogo em Famalicão por falta de policiamento.

"O Sporting não sentirá pressão de estar em segundo, é só uma questão de dias. É a equipa mais regular e com o melhor futebol", atira o ex-jogador espanhol, em entrevista a Bola Branca.

Com um jogo a menos e em face do triunfo dos encarnados na ronda do fim de semana, a equipa de Rúben Amorim foi ultrapassada na frente da Liga. É algo que não causa preocupação aos sportinguistas como Toñito, ligado ao emblema de Alvalade entre 1999 e 2004.

"Como disse, não ha ninguém tão regular e tão claramente superior aos adversários como o Sporting", reforçou em declarações à Renascença.