Famalicão-Sporting adiado uma hora por falta de policiamento

O jogo entre Famalicão e Sporting, deste sábado, foi adiado uma hora, devido a um protesto das forças de autoridade, anunciou a Liga Portugal, confirmando a notícia adiantada pela Renascença.

A 30 minutos da hora prevista para o apito inicial, as portas do Estádio Municipal de Famalicão ainda não tinham aberto, por falta de efetivos. Após reunião, Liga de Clubes e PSP decidiram adiar o jogo para as 19h00.

Em comunicado, a Liga informa que, "devido a dificuldades de policiamento que lhe são alheias", o início do jogo entre Famalicão-Sporting, da jornada 20 da I Liga, passa a estar previsto para as 19h00.

"A Liga Portugal, embora seja alheia aos motivos que levaram ao atraso no início do jogo, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes", pode ler-se.

A Associação Sindical dos Polícias confirmou à Renascença que 13 dos 15 polícias destacados - o número obrigatório para a realização do jogo, de acordo com os regulamentos - meteram baixa de última hora.

Uma das soluções em estudo é o recurso ao Comando Metropolitano da PSP do Porto, ainda que haja dois grandes entraves: primeiro, o jogo no Estádio do Dragão entre FC Porto e Rio Ave; segundo, o facto de também haver uma fatia significativa destacada para o Tribunal de Instrução Criminal (TIC), no âmbito dos procedimentos da Operação Pretoriano.

