Famalicão-Sporting adiado por falta de policiamento. Liga exige abertura de inquérito urgente

É oficial. O jogo entre Famalicão e Sporting, da 20.ª jornada do campeonato, "foi adiado, por acordo dos clubes, para data a definir", informa a Liga de clubes, em comunicado. O organismo exige ao Governo a abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência.

A partida, inicialmente marcada para este sábado, às 18h00, e depois para as 19h00, não se realizou devido a falta de policiamento. Treze dos 15 agentes da PSP destacados para o jogo meteram baixa médica.



Em comunicado publicado no site oficial, a Liga explica a decisão com o facto de "ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Municipal de Famalicão de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo hoje [sábado] nem amanhã [domingo]".

A Liga denuncia que, na reunião de preparação na semana anterior, "foram garantidas, por parte das autoridades, todas as condições de segurança para a realização da partida", pelo que se diz "surpreendida" por, em cima da hora do encontro, não haver agentes da PSP suficientes para o efeito.

O organismo que organiza as competições profissionais de futebol em Portugal acusa os polícias de colocarem em causa a paz pública e a integridade física dos adeptos que aguardavam a entrada no recinto. Também classifica esta forma de protesto como "um total desrespeito por todos aqueles que, alguns percorrendo centenas de quilómetros, se deslocaram ao recinto desportivo".