Rúben Amorim e a chegada de Koindredi: "Não estamos só a comprar o jogador que ele é, mas o que pode ser"

Como se prepara ciclo intenso em fevereiro

"O ciclo não se pensa, obviamente que uma equipa técnica olha para o espaço entre jogos. Podemos falar de muitos jogos, mas se tivermos três dias de trabalho entre os jogos conseguimos recuperar bem os jogadores. É mais um pensamento no estado físico deles, em vez do ciclo, pensamos no próximo jogo.

Famalicão

"Sabemos que tem sempre talento. Nestes jogos sem grande responsabilidade, têm capacidade de ter bola e criar perigo a qualquer equipa. Sabemos também que é um jogo num campo diferente, onde é sempre muito difícil, há muitos duelos, cada canto que ganharem o ambiente fica diferente. Tudo o que se passou no último jogo, ambiente e relvado e todas as bolas que ganhámos e as que entraram, vai ser completamente diferente e não vai ter interferência. O nosso objetivo é ganhar o jogo, que seja por meio a zero, é o grande objetivo."

Famalicão II

"O que interessa é o talento que os jogadores têm, se joga Puma ou Chiquinho, ou os dois. O Cádiz é o jogador que toca mais vezes dentro da área de cabeça. Temos de salvaguardar cruzamentos. Grande parte da rotina pela esquerda é com o Moura, que está castigado, vão lá por central ou lateral direito? Otávio saiu, têm menos capacidade de tapar a profundidade. Tudo isso entra em jogo. Não vou dizer quem vai jogar nas alas, tem influência. A grande preocupação é explicar aos jogadores que tudo o que se passou não interessa, ganhar por meio a zero ou 1-0, o que der, temos de ganhar o jogo. Eles têm talento para vencer o Sporting. Lutamos pelo título e queremos manter o nosso lugar."

Balanço do mercado de transferências

"Preparámos o presente e principalmente o futuro. O Afonso [Moreira] tinha tido poucos minutos, teve a oportunidade e foi. O Dário está num passo que a equipa B é curta para ele e a A é difícil neste momento devido à qualidade dos jogadores, ele foi para a I Liga para jogar e ter esses minutos e ganhar confiança para dar passo seguinte. O Koba é parecido ao que fizemos com o Rafael. Quando chegámos à equipa comprámos o Nuno Santos pelo mesmo valor, estamos a preparar o futuro. Quando olhamos para o Koba, nao estamos só a comprar o jogador que ele é, mas o que pode ser. O que achamos que ele pode ser, daqui a um ou dois anos, teríamos de pagar muito mais. Não conseguimos certos jogadores que seriam reforços maiores e já já, Koba é para já, mas mais para o que pode ser."

Continuidade do treinador

"Não posso dizer mais nada o que disse. Pelas pessoas que trabalham à minha volta, nós vamos trabalhar juntos para sempre. É esse o nosso pensamento. Já disse o que tinha a dizer... senão estamos sempre a falar do meu futuro. Vamos ver o que acontece no final da época."

Porquê Koba e não recuperar Mateus Fernandes do Estoril?

"Não tem uma coisa a ver com a outra. Não podíamos trazer o Mateus de volta porque não havia essa possibilidade. Se calhar comparando com o Pote, é o jogador mais parecido e está a fazer esse papel no Estoril. Enquanto clube, queremos salvaguardar a nossa equipa e preparar o futuro. Vi o Koba treinar e tudo o que pensamos é que tem muita qualidade, mas que ainda precisa de muito trabalho, por isso não era titular indiscutível no Estoril. Se deixarmos um jogador como o Koba crescer noutro clube, não teríamos capacidade para ir buscá-lo. O nosso scouting e todo o clube está a pensar no presente e futuro."

Laporta disse os grandes portugueses que Superliga

"A posição do Sporting tem de ser o Sporting a dizer. Não sabia nada disso. Não tenho grande opinião sobre o assunto. Como funcionário do Sporting, jogarei na competição em que estejamos inseridos. É uma decisão do clube."

Permanência de Gyokeres

"Ele ficou no Sporting porque não tivemos nenhuma proposta. Nenhum jogador do Sporting ficou porque vamos lutar pelo título, eles ficaram porque antes perdemos Porro, Ugarte, que nos valeram muito dinheiro. Não estamos a fazer um esforço financeiro para lutar pelo título, fizemos um planeamento muito diferente do ano passado e não fizemos mais que isso. O campeonato é o principal objetivo, não abdicando de Taça de Portugal e Liga Europa. Temos de ser campeões nacionais, se pudermos ganhar tudo muito bem... mas precisaremos de muita sorte. Sorte é o que não falta às vezes."