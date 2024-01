Sporting contrata internacional sub-23 dos EUA para o ataque

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Brittany Raphino, internacional sub-23 pelos Estados Unidos, proveniente da Universidade de Brown.

A avançada, de 23 anos, esquerdina e de 1,78 metros de altura, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, até 2026.

Com três presenças no onze ideal do conceituado campeonato universitário dos EUA (NCAA), Raphino ajudou Brown, em 2023, a vencer a fase regular da Ivy League e a apurar-se para o torneio final do NCAA. As "bears" foram eliminadas na segunda eliminatória do "play-off" da UCLA, sem que tenham conseguido chegar à fase final, a College Cup.

Raphino também venceu três vezes consecutivas o prémio de melhor jogadora ofensiva do ano da Ivy League.

Nos quatro anos de faculdade, Brittany Raphino, marcou 67 golos e fez 42 assistências em 70 jogos por Brown. Em 2023, brilhou com 18 golos e 13 passes assistências em 18 partidas, segundo o site oficial da Universidade. Apesar do interesse de equipas da I Liga norte-americana (NWSL), a avançada decidiu abdicar do "Draft".

Raphino foi igualmente associada ao interesse de clubes de Inglaterra, Escócia, França e Itália, contudo, escolheu rumar ao Sporting.