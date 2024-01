Via verde para o Sporting. Valência vende Koba ao Estoril

O Valência comunicou, esta terça-feira, a venda de Koba Koindredi ao Estoril, o que permite, agora, a ida do médio francês para o Sporting.

Koba estava emprestado ao Estoril desde o início da época pelo clube espanhol, que na temporada anterior já o tinha cedido ao Real Oviedo. Durou apenas seis meses na Amoreira: o destino é o Sporting, num negócio que possibilita que a equipa estorilista tenha papel ativo na transferência de um jogador que ajudou a valorizar.

Nascido no Djibouti e com dupla nacionalidade francesa e caledoniana, Koba, de 22 anos, é internacional sub-19 pela França. Depois de 17 jogos pelo Estoril, em que ajudou a equipa de Vasco Seabra a chegar à final da Taça da Liga, o jovem médio tem via verde para Alvalade.