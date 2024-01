Rúben Amorim, a saída “pelo próprio pé” e o Casa Pia à “Paulo Fonseca”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, diz que a equipa sentiu muito a derrota na Taça da Liga e reafirma: “Obviamente que, se não ganharmos títulos, sairei pelo meu pé”.

“Obviamente que, se não ganharmos títulos, sairei pelo meu pé, mas isso já era a nossa conversa de sempre. Não por não conseguimos ganhar, mas porque dois anos seguidos sem ganhar títulos não pode acontecer num clube grande”, refere.

Ainda sobre o que aconteceu em Leiria, Amorim nota: “Sentimos muito as derrotas e há muito tempo que não sentia o grupo em silêncio. Sentiram muito a derrota. Sei que ainda estão a pensar no jogo porque eu sou o mais rápido a passar para o jogo seguinte e até a mim me custou, imaginem aos jogadores. Acho que não vai deixar marcas porque senti a equipa muito concentrada, mas foi uma das derrotas que eu sinto que se alongou mais no tempo”.

Já em relação à partida contra o Casa Pia, o técnico dos leões vê semelhanças neste novo treinador dos “gansos” e lembra perigos.

“O Casa Pia mudou a sua forma de jogar, agora joga num 4x4x2 e tem dinâmicas parecidas às que o Paulo Fonseca tinha há algum tempo. Tem uma boa identidade e conseguimos reconhecer onde estão os posicionamentos dos jogadores e depois entra a qualidade deles. Têm dois avançados muito possantes e, tal como em Chaves, temos que evitar os cruzamentos. Passaram a jogar numa linha de quatro, mas poderá ser uma linha de seis. Um jogo difícil em que, infelizmente, tivemos mais tempo para trabalhar. Temos de ganhar para manter o nosso lugar”.

Em relação a mercado, Rúben Amorim não espera saídas de última hora, mas se acontecerem, não tem dúvidas: “Não teremos hipótese de fazer nada porque não faremos nada à pressa. Os jogadores que possam substituir os nossos precisam de muito trabalho, precisam de ver vídeos, precisamos de mostrar como é bom viver em Lisboa, perceber a forma como tratamos as famílias. Se algo acontecer, teremos outros jogadores e seremos competitivos na mesma.”

O Sporting – Casa Pia está marcado para as 20h45 desta segunda-feira. O jogo vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.