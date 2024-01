Artur Jorge elogia Gyokeres "acima da média", mas aponta à final da Taça da Liga

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, não espera grandes alterações no onze inicial habitual do Sporting na meia-final da Taça da Liga e elogia Viktor Gyokeres, um jogador "acima da média" para a realidade portuguesa.

"A haver alguma alteração, será Edwards no lugar do Trincão. Não acredito que o Rúben faça mais mexidas, até porque a equipa tem dado respostas dentro do que é ter o Pedro Gonçalves mais baixo em relação ao seu posicionamento mais habitual. A dinâmica que nós esperamos não fugirá muito do que nós preparámos com a inclusão desse jogador", disse.

O técnico dos minhotos espera muitas dificuldades para chegar à final da prova, até porque pela frente está o líder do campeonato.

"O Sporting está em primeiro lugar do campeonato e o título de campeão será o que os seus adeptos mais desejarão, mas vamos amanhã ter também seguramente um Sporting a lutar pela final. Temos de fazer muito e muito de tudo. Vamos ter pela frente um Sporting que é uma equipa que tem mostrado a sua qualidade, muito motivada, candidata a vencer todos os troféus em Portugal. A decisão é no sábado e é aí que queremos estar, a lutar pelo troféu", diz.

Esta época, o Braga não conseguiu bater nenhum dos grandes. Empatou com o Sporting, em casa, perdeu duas vezes com o Benfica e foit ambém derrotado na visita ao Estádio do Dragão.

"Temos é de fazer o nosso melhor, olhar para o adversário que pode ser mais ou menos forte, mas poder estar nas decisões. Temos de pensar que na altura das decisões estão as melhores equipas", explica.

Artur Jorge deixou ainda grandes elogios a Gyokeres, o melhor marcador dos leões: "É um jogador de destaque, que tem feito a diferença em termos ofensivos, por aquilo que trabalha e pelo que desgasta nas defesas adversárias. É um jogador claramente acima da nossa liga, mas o Sporting tem, no seu todo, uma equipa que é muito perigosa, pela sua dinâmica e pela sua capacidade mental".

André Castro e André Horta deixaram o Braga nos últimos dias, dois jogadores que Artur Jorge "estima muito".

"De uma forma natural, encontrámos uma solução, mais por uma posição em que estávamos sobrecarregados de jogadores. Perante essa situação, viram com bons olhos de poderem valorizar", termina.

O Sporting de Braga-Sporting joga-se esta terça-feira, às 19h45, com relato na Renascença.