Gyokeres é o melhor do mês da I Liga pela terceira vez seguida

Viktor Gyokeres, avançado do Sporting, venceu o prémio de melhor jogador do mês da I Liga pela terceira vez seguida.

Desde setembro, não houve outro vencedor. Depois de setembro e outubro/novembro, o atacante do Sporting, que também recebeu o prémio de avançado do mês, completa assim o “hat-trick”.

O ponta de lança leonino marcou quatro golos em quatro jogos disputados em dezembro: dois frente ao Gil Vicente, um ao FC Porto e outro contra o Portimonense. Somou ainda uma assistência.

Gyokeres, de 25 anos, leva 22 golos e 9 assistências em 25 jogos disputados pelos leões.

Com 27,35% dos votos dos treinadores principais da competição, Gyokeres superou a concorrência de Rodrigo Gomes (Estoril Praia), com 22,22%, e de Banza (SC Braga), com 15,38%.