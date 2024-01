O técnico Ruben Amorim, do Sporting, venceu o prémio de melhor treinador do mês de dezembro na I Liga com 31,6% dos votos.

Amorim comandou o Sporting a três vitórias em quatro jogos (Gil Vicente, FC Porto e Portimonense).

Nos lugares seguintes ficaram Daniel Sousa (Arouca) e Vasco Seabra (Estoril).

Também esta quarta-feira, o avançado Gyokeres conquistou o prémio de melhor avançado.