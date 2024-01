Leiria quer “uma surpresa” frente ao Sporting na Taça

Armando Marques, presidente da União de Leiria, tem esperança numa “surpresa” diante do Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal.

O presidente do clube da II Liga recebeu o resultado sorteio com “alguma expectativa e alegria”, por ver a União de Leiria “voltar a receber jogos grandes no seu estádio, algo que não acontecia há muitos anos”.

“Temos consciência de que, em termos desportivos, nos tocou um adversário extremamente forte, o líder da I Liga, a jogar um futebol de excelência. Mas vamos encarar como um jogo qualquer, com o intuito de que aconteça taça e haja uma surpresa”, explica, em entrevista a Bola Branca.

Receber o atual líder da I Liga em Leiria faz o presidente do 12.º classificado a II Liga acreditar que “valeu a pena fazer o percurso” que fizeram nos últimos anos.

“Valeu a pena não desistir da União de Leiria. É algo que todos aqueles adeptos que sempre estiveram presentes e estiveram com o clube. Significa muito porque a União de Leiria é um histórico do futebol português e estamos cá, com a expectativa de que este seja o primeiro de muitos jogos grandes no futuro”, diz.

Região mobilizada em torno do clube

A União de Leiria é o clube que mais adeptos levou ao estádio esta época na II Liga. Mesmo comparando com a I Liga, só são superados por seis clubes: Benfica, Sporting, Porto, Braga, Vitória e Boavista. Este é o resultado das campanhas que o clube tem promovido e que vão continuar para o encontro da Taça de Portugal.

“Conseguimos fazer com que a cidade, o concelho e a região se revissem na União de Leiria, têm aderido em massa aos nossos jogos e assim vamos continuar a fazer. Vamos ter uma campanha de promoção do jogo, o Sporting tem uma grande comunidade na região e penso que será uma verdadeira festa do futebol português”, conclui, em declarações à Renascença.

Os quartos de final da Taça de Portugal vão ser disputados entre 6 e 8 de fevereiro.