Benfica empata, mas Sporting não aproveita para subir ao topo da liga feminina

O Benfica fechou a primeira volta da I Liga feminina com um empate, a um golo, na visita ao Racing Power, este domingo, porém, o Sporting falhou, logo de seguida, a oportunidade de ascender à liderança, ao registar o mesmo resultado na receção ao Damaiense.

No Jamor, um golo de Vanessa Marques, aos 44 minutos, adiantou o Racing Power. O melhor que o Benfica, que não tinha Kika Nazareth (lesionada), conseguiu foi empatar, por Andreia Norton, ao minuto 82.

As campeãs nacionais ficavam, assim, com 28 pontos, o que permitia ao Sporting, segundo classificado, com 26, ultrapassá-las na liderança - as duas equipas ficariam com os mesmos pontos, com vantagem para as leoas, devido ao confronto direto -, caso vencessem o Damaiense.

Não foi isso que aconteceu, contudo. Olivia Smith até adiantou o Sporting, aos 30 minutos, no entanto, já na segunda parte, Beatriz Cameirão restabeleceu o empate com um grande remate de fora da área. Ao minuto 90, as leoas dispuseram de um penálti, que lhes daria o 2-1, mas Cláudia Neto permitiu a defesa de Adriana Rocha, uma das figuras da partida.

Benfica e Sporting mantêm-se em primeiro e segundo, respetivamente, com dois pontos de vantagem para as águias. No terceiro lugar, a dois pontos do Sporting, está o Braga, que bateu o Torreense, por 3-1.