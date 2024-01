Rúben Amorim. "Foi uma vitória justa"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, estava contente com a exibição e com o resultado contra o D. Chaves.

“As condições do campo começaram a dificultar o jogo. Adaptámo-nos bem, estivemos sempre mais perto do golo do que o Chaves, com algumas bolas longas, falhámos alguns golos no início, mas chegámos à vantagem justamente. Foi uma vitória justa”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões comentou o facto de os leões virarem o campeonato na frente.

“Claro que queremos ficar em primeiro, mas o mais importante foi a resposta. Estes jogos são para se ganhar, não é para jogar tão bem”.

O Sporting derrotou o Chaves por 3-0, com golos de Paulinho, Trincão e Pedro Gonçalves. Aconteça o que acontecer com os restantes jogos, a equipa de Alvalade é líder.