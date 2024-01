Sporting defende investigação da relação Benfica e Boaventura

O Sporting defende a investigação da relação entre a Benfica SAD e o empresário César Boaventura, depois de dois ex-jogadores do Rio Ave terem confirmado, em tribunal, que receberam propostas para facilitar num jogo contra os encarnados, em abril de 2016.

Cássio e Marcelo, antigos jogadores do clube vila-condense, confirmaram, no Tribunal de Matosinhos, na quinta-feira, tentativas de aliciamento por parte de Boaventura, para, alegadamente, beneficiarem o Benfica, na época 2015/16. Em comunicado, esta sexta-feira, o Sporting lança dúvidas sobre a posição do clube da Luz neste caso.

"A Sporting SAD considerou após a devida análise, que o inquérito do Ministério Público continha factos sobre a relação próxima de César Boaventura com a Benfica SAD que deveriam ter sido investigados em sede de inquérito, tendo requerido a intervenção hierárquica. O Ministério Público manteve a posição inicial em que sustentou o arquivamento do processo quanto à Benfica SAD, insistindo na falta de prova", pode ler-se no site oficial dos leões.