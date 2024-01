Durante o "sensível" mês de janeiro, Amorim pede "garra e querer" para vencer os jogos fora de Alvalade

O Sporting vai até Chaves defender a liderança do campeonato numa "altura sensível" da época, segundo Rúben Amorim, com mercado de transferências aberto e num mês de janeiro com baixas devido ao CAN e Taça Asiática e muitos jogos decisivos para várias competições.

"Até todos os jogadores voltarem, teremos uma sequência de jogos grande. Temos de entender é que não haja uma grande diferença na forma de jogar. Diria que fora de casa poderemos não jogar tão bem, mas temos de os ganhar. Aí entram outras coisas: a força, o querer. É uma fase sensível e temos de arranjar formas de vencer os jogos", disse, em conferência de imprensa.

É um jogo em que os topos da tabela se cruzam. O Chaves está em último e Amorim garante que a equipa já foi avisada para o risco do desleixo.

"É normal os jogadores serem chamados à atenção, fizemos isso durante a semana. Já disse dez vezes aos jogadores que nestes jogos - com frio, sem o conforto de Alvalade - não importa muito o lugar. O Chaves sabe que estes jogos são um extra porque eu já estive do outro lado. Temos de ganhar o nosso jogo para manter o nosso primeiro lugar. Podemos perder o jogo se não estivemos no máximo", explica.

Amorim detalha ainda o tipo de dificuldades que espera da partida: "Espero um bloco mais baixo à espera das transições, têm um avançado que já tem nove golos. De 18 golos, marcou nove. Se jogar ele e o Jo acho que vão cruzar muitas bolas e vão criar problemas. É difícil de entrar, basta ver o jogo no Dragão, a forma como jogaram. Diria que a equipa do Moreno está a crescer", alerta

Os leões estarão interessados na contratação de Koindredi, do Estoril, mas Amorim "não diz nada sobre o mercado de transferências".

Marcus Edwards falhou o jogo com o Tondela para a Taça de Portugal devido a gripe e poderá ainda não estar disponível.

"Está em dúvida. Não treinou ontem e hoje fez uma pequena coisa. Sente-se em baixo mais vai viajar connosco, porque são coisas que se recuperam de um momento para o outro. É um jogador que tanto a titular quer a sair do banco, pode fazer a diferença", explica.

Já Coates está totalmente apto, depois de já ter voltado à competição, a sair do banco, contra o Tondela: "Sentiu-se bem, não tivemos muito tempo para ver porque ele quase não treinou com a equipa. Mas teve boas sensações, está apto e cada vez melhor. Está preparado para o jogo".

O Chaves-Sporting arranca às 18h00 deste sábado, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.