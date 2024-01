Sporting empresta Tanlongo ao Rio Ave

O Rio Ave anunciou a contratação do médio Mateo Tanlongo por empréstimo do Sporting até ao fim da época.



O argentino de 20 anos esteve cedido ao Copenhaga na primeira metade da época, mas fez apenas uma partida. Volta a rodar, desta vez na I Liga.

"Estou muito contente por voltar a Portugal. Conheço a Liga, joguei muitos jogos e quero recomeçar aqui da melhor maneira", disse, citado pelos meios do Rio Ave.



É o segundo reforço da janela de transferências do Rio Ave depois de Hélder Sá. A equipa de Vila do Conde esteve proibida de contratar reforços no mercado de verão.

Tanlongo chegou ao Sporting em janeiro do ano passado após terminar contrato com o Rosario Central. Fez 14 jogos pelos leões.