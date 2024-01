Sporting empresta Diego Callai ao Feirense

O Sporting emprestou Diego Callai ao Feirense.

O clube de Santa Maria da Feira confirmou a contratação do guarda-redes brasileiro, de 19 anos, que vai ter pela primeira vez a oportunidade de jogar na II Liga. Junta-se a Pedro Mateus e Cássio nas opções.

Callai assumiu-se como titular da equipa B do Sporting em 2021/22 e, esta época, levava 12 jogos. No entanto, o facto de o Sporting B jogar apenas na Liga 3 não dava ao jovem guardião um patamar competitivo tão alto quanto desejado, pelo que, agora, ruma ao Feirense.

Os fogaceiros atacaram a época com João Costa, ex-FC Porto, Gil Vicente ou Granada, na baliza, contudo, perderam-no até ao resto da época, por lesão, e já não jogou com o Torreense, no passado domingo.

Juntaram-se as necessidades das três partes e Diego Callai ruma ao Feirense, para ajudar a equipa de Ricardo Sousa, atual 12.ª classificada, três pontos acima da linha de água, a manter-se na II Liga.